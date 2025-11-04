ua en ru
РФ вдарила КАБами по Дніпропетровщині: є загиблі, понівечені десятки магазинів і будівель

Україна, Вівторок 04 листопада 2025 19:38
UA EN RU
РФ вдарила КАБами по Дніпропетровщині: є загиблі, понівечені десятки магазинів і будівель Фото: РФ вдарила КАБами по Дніпропетровщині (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Наталія Кава

Російська армія завдала чергових ударів по населених пунктах Дніпропетровської області, спричинивши нові жертви та значні руйнування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Дніпропетровську ОВА.

Наразі відомо, що наймасштабніша атака сталася вдень у центрі одного з селищ Покровської громади Синельниківського району.

Унаслідок обстрілу загинули двоє чоловіків віком 47 і 35 років. Ще четверо людей дістали поранення. За даними ДСНС, один з поранених - працівник поліції.

На місці влучання спалахнула пожежа, яку рятувальники вже ліквідували. Вибухова хвиля пошкодила близько 25 торгових точок - магазини, павільйони, кафе, перукарню, а також п’ятиповерховий будинок та кілька автомобілів.

Фото: РФ вдарила КАБами по Дніпропетровщині (t.me/dnipropetrovskaODA)

Не менш напруженою була ситуація і в Петропавлівській громаді, куди росіяни скерували керовані авіабомби та дрони. Там загорівся приватний будинок, ще три оселі пошкоджені. Руйнувань зазнали господарські споруди й автомобілі.

Тим часом кількість постраждалих від учорашнього удару по Миколаївській громаді зросла до дев’яти - по допомогу до лікарів звернулася 14-річна дівчинка, яку госпіталізували.

Фото: РФ вдарила КАБами по Дніпропетровщині (t.me/dsns_telegram)

Під ударами була й Нікопольщина: ворог атакував районний центр та Покровську громаду важкою артилерією та FPV-дронами. Пошкоджені гімназія, приватний будинок, господарська споруда, лінії електропередач і газогін. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Обстріли 4 листопада

Уночі Росія знову завдала ударів по кількох областях України, використовуючи ракети та різні типи ударних безпілотників.

Під потужну атаку потрапила Дніпропетровщина - окупанти застосували ракету та дрони, завдавши масштабних обстрілів по Миколаївській громаді Синельниківського району. Є загиблий і поранені, серед постраждалих - діти.

Дві хвилі ударних дронів перенесла й Одещина. Традиційно ворог цілив по портовій та енергетичній інфраструктурі регіону. Внаслідок атак спалахнули пожежі, пошкоджено дорожнє покриття, виробничі будівлі та обладнання енергосистеми. У компанії ДТЕК підтвердили, що російські дрони влучили в один з їхніх енергетичних об’єктів.

