РФ ударила КАБами по Днепропетровщине: есть погибшие, изуродованы десятки магазинов и зданий

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Днепропетровскую ОГА.

Известно, что самая масштабная атака произошла днем в центре одного из поселков Покровской громады Синельниковского района.

В результате обстрела погибли двое мужчин в возрасте 47 и 35 лет. Еще четыре человека получили ранения. По данным ГСЧС, один из раненых - сотрудник полиции.

На месте попадания вспыхнул пожар, который спасатели уже ликвидировали. Взрывная волна повредила около 25 торговых точек - магазины, павильоны, кафе, парикмахерскую, а также пятиэтажный дом и несколько автомобилей.

Фото: РФ ударила КАБами по Днепропетровщине (t.me/dnipropetrovskaODA)

Не менее напряженной была ситуация и в Петропавловской громаде, куда россияне направили управляемые авиабомбы и дроны. Там загорелся частный дом, еще три дома повреждены. Разрушениям подверглись хозяйственные постройки и автомобили.

Между тем количество пострадавших от вчерашнего удара по Николаевской громаде возросло до девяти - за помощью к врачам обратилась 14-летняя девочка, которую госпитализировали.

Фото: РФ ударила КАБами по Днепропетровщине (t.me/dsns_telegram)

Под ударами была и Никопольщина: враг атаковал районный центр и Покровскую громаду тяжелой артиллерией и FPV-дронами. Повреждены гимназия, частный дом, хозяйственная постройка, линии электропередач и газопровод. К счастью, обошлось без пострадавших.