РФ вдарила по Харкову дроном

"Маємо попередню інформацію про удар по місту БПЛА у Шевченківському районі, ймовірно "Молнією". Зараз уточнюємо місце удару та наслідки", - написав Терехов у Telegram.

Оновлено о 11:35.

Терехов уточнив, що удар прийшовся по району щільної житлової забудови.

"Попередньо зруйновано гараж, постраждали кілька автівок, у будинках навколо вибиті шибки. За наявною на зараз інформацією - без постраждалих", - повідомив він.

Оновлено о 11:40.

Водночас голова Харківської ОДА Олег Синєгубов заявив, що удар по місту було завдано "Шахедом".

"Внаслідок обстрілу БпЛА типу "Шахед" пошкоджено гаражі, один зруйновано, пошкоджено один легковий автомобіль та вікна гуртожитку", - написав він.

Оновлено о 12:00.

Терехов повідомив, що до лікарів звернулася одна людина з гострою реакцією на стрес.

Обстріли Харкова

Місто Харків з початку повномасштабного вторгнення постійно перебуває під ворожими обстрілами. Росіяни атакують місто ракетами, авіабомбами та дронами.

Раніше ми писали про те, що росіяни атакували Харків дроном типу "Молнія" 9 січня. Тоді удар припав на цивільне підприємство в Немишлянському районі Харкова.

Також 16 січня РФ атакувала Харків. Тоді двоє чоловіків та жінка були госпіталізовані.