РФ ударила по Харькову дроном

"Есть предварительная информация об ударе по городу БПЛА в Шевченковском районе, вероятно "Молнией". Сейчас уточняем место удара и последствия", - написал Терехов в Telegram.

Обновлено в 11:35.

Терехов уточнил, что удар пришелся по району плотной жилой застройки.

"Предварительно разрушен гараж, пострадали несколько автомобилей, в домах вокруг выбиты стекла. По имеющейся на данный момент информации - без пострадавших", - сообщил он.

Обновлено в 11:40.

В то же время председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов заявил, что удар по городу был нанесен "Шахедом".

"В результате обстрела БпЛА типа "Шахед" повреждены гаражи, один разрушен, поврежден один легковой автомобиль и окна общежития", - написал он.

Обстрелы Харькова

Город Харьков с начала полномасштабного вторжения постоянно находится под вражескими обстрелами. Россияне атакуют город ракетами, авиабомбами и дронами.

Ранее мы писали о том, что россияне атаковали Харьков дроном типа "Молния" 9 января. Тогда удар пришелся на гражданское предприятие в Немышлянском районе Харькова.

Также 16 января РФ атаковала Харьков. Тогда двое мужчин и женщина были госпитализированы.