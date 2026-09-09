РФ вдарила у Харкові по житловому будинку, у місті є постраждалі

Росіяни у середу ввечері, 9 вересня, знову атакували Харків. За останні кілька годин у місті зафіксовано кілька влучань та постраждали люди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Харкова Ігоря Терехова.

Згідно його дописів, починаючи з 22:34 ворог знову почав атакувати місто. В цю хвилину було зафіксовано влучання дрону біля багатоповерхівок у Слобідському районі.

"Влучання на території навчального закладу. У прилеглих будинках вибиті вікна. На зараз - без постраждалих", - уточнив пізніше мер.

Згодом ще один ворожий безпілотник вдарив по авто у Київському районі. Інформація щодо постраждалих не надходила.

Пізніше окупанти вдарили по Холодногірському району. Там зафіксовано влучання по житловому багатоквартирному будинку.

"У Слобідському районі є двоє постраждалих", - додав Терехов.