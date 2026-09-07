ua en ru
Пн, 07 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

У Харкові пошкоджено багатоповерхівку, дрон влучив у шостий поверх

23:56 07.09.2026 Пн
1 хв
Удар прийшовся на рівень шостого поверху житлового будинку
aimg Катерина Коваль
У Харкові пошкоджено багатоповерхівку, дрон влучив у шостий поверх Фото: рятувальники працюють на місці влучання (Getty Images)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Увечері 7 вересня ворожий бойовий безпілотник влучив у багатоповерхівку в Київському районі Харкова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Харкова Ігоря Терехова.

За словами Терехова, дрон влучив у будинок на рівні шостого поверху.

Спершу інформація про одну постраждалу людину потребувала підтвердження, однак згодом мер повідомив, що дані про постраждалого підтвердилися.

5 вересня росіяни вдарили дроном по будинку в Чугуєві - загинули троє людей, серед яких 11-річний хлопчик, ще одна жінка отримала поранення.

На тлі постійних атак у регіоні також обговорювали зміни в комендантській годині - влада визначилася з нічними обмеженнями для Харкова та області.

А напередодні військові спростували чергову вигадку російської пропаганди про нібито "Вовчанський котел" - заяви про оточення українських сил не відповідали дійсності.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Війна в Україні Харків
Новини
Комендантська година, метро та робота ТЦ: що зміниться у Києві з 10 вересня
Комендантська година, метро та робота ТЦ: що зміниться у Києві з 10 вересня
Аналітика
Власні двигуни та ручне керування над РФ: інтерв'ю з розробником реактивних дронів "Барс"
Костянтин Широкункореспондент РБК-Україна Власні двигуни та ручне керування над РФ: інтерв'ю з розробником реактивних дронів "Барс"