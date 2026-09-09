ua en ru
Ср, 09 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

РФ ударила в Харькове по жилому дому, в городе есть пострадавшие

23:37 09.09.2026 Ср
1 мин
Что известно о последствиях очередной атаки?
aimg Эдуард Ткач
РФ ударила в Харькове по жилому дому, в городе есть пострадавшие Фото: враг атаковал несколько районов (facebook.com/DSNSPOLTAVA)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Россияне в среду вечером, 9 сентября, снова атаковали Харьков. За последние несколько часов в городе зафиксировано несколько попаданий и пострадали люди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Харькова Игоря Терехова.

Согласно его постам, начиная с 22:34 враг снова начал атаковать город. В эту минуту было зафиксировано попадание дрона у многоэтажек в Слободском районе.

"Попадание на территории учебного заведения. В близлежащих домах выбиты окна. На данный момент - без пострадавших", - уточнил позже мэр.

Впоследствии еще один вражеский беспилотник ударил по автомобилю в Киевском районе. Информация о пострадавших не поступала.

Позже оккупанты ударили по Холодногорскому району. Там зафиксировано попадание по жилому многоквартирному дому.

"В Слободском районе есть двое пострадавших", - добавил Терехов.

Обстрелы Харькова и области

Напомним, что вечером 7 сентября россияне тоже атаковали Харьков. Тогда вражеский беспилотник попал в многоэтажку в Киевском районе города, в результате чего пострадал человек.

Также мы писали, что 9 сентября россияне атаковали "Шахедом" поезд "Харьков - Изюм" у Харьковской области. В результате атаки возник пожар и пострадали люди.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Харьков Война в Украине
Новости
В Новороссийске поразили "Адмирал Эссен", с которого РФ запускает "Калибры" по Украине
В Новороссийске поразили "Адмирал Эссен", с которого РФ запускает "Калибры" по Украине
Аналитика
Призывать людей возвращаться в Украину нерационально: Алексей Позняк, Институт демографии
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Призывать людей возвращаться в Украину нерационально: Алексей Позняк, Институт демографии