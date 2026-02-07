РФ вдарила по Яготину на Київщині: горить складське приміщення (фото)

Обстріл України 7 лютого

Нагадаємо, у ніч на 7 лютого та зранку російські війська здійснили комбіновану атаку по Україні. В основному під ударом опинилися західні області.

Судячи з дописів Повітряних сил та місцевих влад, ракети на заході України фіксувалися щонайменше у Хмельницькій, Чернівецькій, Івано-Франківській та Львівській областях.

Окрім того, паралельно ворог досі атакує міста ударними дронами. Відомо, що лише останню годину вибухи було чути у Бурштині та Рівному. Причому у Рівному близько 7:15 пролунала повторна серія вибухів.

Внаслідок завданих ворогом пошкоджень вранці 7 лютого у Києві та більшості регіонів України ввели аварійні відключення світла.