UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
НС в енергетиці Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

РФ вдарила по Яготину на Київщині: горить складське приміщення (фото)

Фото: РФ вдарила по складському приміщенні у Яготині на Київщині (t.me/dsns_telegram)
Автор: Тетяна Степанова

Російські війська в ніч на 7 лютого атакували дронами місто Яготин у Київській області. Спалахнула пожежа в складському приміщенні.

"Внаслідок нічної ворожої атаки дронів у місті Яготин Бориспільського району виникла пожежа на території складського комплексу", - йдеться в повідомленні.

Наразі триває гасіння пожежі.

Водночас у мережі поширюють інформацію, що горить склад кандитерської фабрики Roshen. У Яготині знаходиться логістичний центр компанії.

 

Фото: наслідки удару РФ по складському приміщенні у Яготині (t.me/dsns_telegram)

Обстріл України 7 лютого

Нагадаємо, у ніч на 7 лютого та зранку російські війська здійснили комбіновану атаку по Україні. В основному під ударом опинилися західні області.

Судячи з дописів Повітряних сил та місцевих влад, ракети на заході України фіксувалися щонайменше у Хмельницькій, Чернівецькій, Івано-Франківській та Львівській областях.

Окрім того, паралельно ворог досі атакує міста ударними дронами. Відомо, що лише останню годину вибухи було чути у Бурштині та Рівному. Причому у Рівному близько 7:15 пролунала повторна серія вибухів.

Внаслідок завданих ворогом пошкоджень вранці 7 лютого у Києві та більшості регіонів України ввели аварійні відключення світла.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київська областьПожежаВійна в УкраїніАтака дронів