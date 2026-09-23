РФ вдарила по фармацевтичному заводу "Дарниця" у Києві

Що відомо про удар

У компанії підтвердили факт удару по підприємству, однак поки не розголошують інформацію про характер пошкоджень та наслідки атаки.

"З міркувань безпеки та до завершення роботи компетентних служб ми не коментуємо деталі щодо характеру пошкоджень чи наслідків. На цей момент можемо підтвердити, що загиблих серед працівників немає", - повідомила Загорій.

Вона також закликала не публікувати фото та відео з місця події.

Деталі щодо наслідків удару очікуються після завершення роботи компетентних служб.

Довідка

"Дарниця" - це українська фармацевтична компанія з головним офісом у Києві. Підприємство виробляє понад 200 брендів лікарських засобів.

Препарати компанії охоплюють, зокрема, такі напрямки, як кардіологія, неврологія та лікування болю. Ліки випускають у різних формах - таблетках, капсулах, ампулах, краплях тощо.

Серед відомих препаратів "Дарниці": Цитрамон-Дарниця, Парацетамол-Дарниця, Анальгін-Дарниця, Мефенамінка, Дарфен Експрес, Каптопрес-Дарниця, Спіронолактон-Дарниця, Септефрил-Дарниця, Медихронал-Дарниця, Дарсіл та Адреналін-Дарниця.