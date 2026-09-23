RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech

РФ ударила по фармацевтическому заводу "Дарница" в Киеве

13:30 23.09.2026 Ср
2 мин
aimg Мария Кучерявец
Фото: Фармзавод "Дарница" в Киеве снова попал под удар (РБК-Украина)

Российские войска нанесли удар по фармацевтическому заводу "Дарница" в Киеве. Среди работников предприятия погибших нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу члена Стратегического совета фармацевтической компании "Дарница" и соучредительницы Zagoriy Foundation Екатерины Загорий.

Что известно об ударе

В компании подтвердили факт удара по предприятию, однако пока не разглашают информацию о характере повреждений и последствиях атаки.

"Из соображений безопасности и до завершения работы компетентных служб мы не комментируем детали характера повреждений или последствий. На данный момент можем подтвердить, что погибших среди работников нет", - сообщила Загорий.

Она также призвала не публиковать фото и видео с места происшествия.

Детали о последствиях удара ожидаются после завершения работы компетентных служб.

Справка

"Дарница" - это украинская фармацевтическая компания с головным офисом в Киеве. Предприятие производит более 200 брендов лекарственных средств.

Препараты компании охватывают, в частности, такие направления как кардиология, неврология и лечение боли. Лекарство выпускают в разных формах - таблетках, капсулах, ампулах, каплях и т.д.

Среди известных препаратов "Дарница": Цитрамон-Дарница, Парацетамол-Дарница, Анальгин-Дарница, Мефенаминка, Дарфен Экспресс, Каптопресс-Дарница, Спиронолактон-Дарница, Септефрил-Дарница, Медихронал-Дарница, Дарсил и Адреналин-Дарница.

Напомним, в июне 2026 года россияне уже били по фармзаводу "Дарница" в Киеве.

Недавно в компании в комментарии РБК-Украина оценили риск дефицита лекарств и сказали, что будет с ценами на препараты на фоне российских атак.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Обстрел КиеваДарница