РФ вдарила по "Епіцентру" на Рівненщині: рятувальники показали фото руйнувань

Гасіння гіпермаркету ускладнювали значне пожежне навантаження та загроза повторних ударів. Рятувальники були змушені відходити в безпечні місця.



Повідомляється, що постраждали в результаті атаки четверо людей, трьох із них госпіталізували.



"Пожежу ліквідовано. До гасіння залучалися 46 рятувальників та 13 одиниць техніки ДСНС", - повідомили в екстреній службі.

Рятувальники також показали кадри, як боролись з гасінням "Епіцентру" після обстрілу, який окутало сильне полум'я та густий чорний дим. На фото та відео помітні значні ушкодження будівлі гіпермаркету.

Фото: рятувальники на ліквідації наслідків (ДСНС України)