ua en ru
Вт, 20 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Графіки відключення світла Енергетичне перемир'я Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

РФ вдарила по "Епіцентру" у Первомайську

19:13 20.10.2026 Вт
1 хв
aimg Іван Носальський
РФ вдарила по "Епіцентру" у Первомайську Ілюстративне фото: РФ атакувала "Епіцентр" (Getty Images)
Додати як бажане джерело в Google

Російські окупанти сьогодні, 20 жовтня, атакували "Епіцентр" у Первомайську Миколаївської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Першотравневої райдержадміністрації Сергія Саковського у Telegram.

За словами Саковського, атака росіян сталася о 18:31. Для атаки росіяни використали ударний безпілотник.

Він уточнив, що наслідки російського удару уточнюються.

Атаки на "Епіцентр"

Нагадаємо, росіяни вже неодноразово завдавали ударів по гіпермаркетах "Епіцентр" по всій Україні.

Зокрема, 13 жовтня ворог знищив останній великий логістичний центр "Епіцентру" у Хмельницькому. Протягом дня будівлю атакували 10 разів.

Також 9 жовтня російські окупанти завдали удару по "Епіцентру" у Чернігові. Після атаки почалася сильна пожежа.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Миколаївська область эпицетр Первомайск Війна в Україні Атака дронів
Новини
США запропонують Зеленському відмовитися від територій в обмін на "економічні вигоди" - NYT
США запропонують Зеленському відмовитися від територій в обмін на "економічні вигоди" - NYT
Аналітика
Зверхні звернення до Трампа – це злочин або повна дурість: інтервʼю з Гончаренком
Володимир Куреннойзаступник генерального директора РБК-Україна Зверхні звернення до Трампа – це злочин або повна дурість: інтервʼю з Гончаренком