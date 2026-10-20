РФ вдарила по "Епіцентру" у Первомайську

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Російські окупанти сьогодні, 20 жовтня, атакували "Епіцентр" у Первомайську Миколаївської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Першотравневої райдержадміністрації Сергія Саковського у Telegram.

За словами Саковського, атака росіян сталася о 18:31. Для атаки росіяни використали ударний безпілотник. Він уточнив, що наслідки російського удару уточнюються. Атаки на "Епіцентр" Нагадаємо, росіяни вже неодноразово завдавали ударів по гіпермаркетах "Епіцентр" по всій Україні. Зокрема, 13 жовтня ворог знищив останній великий логістичний центр "Епіцентру" у Хмельницькому. Протягом дня будівлю атакували 10 разів.