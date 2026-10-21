РФ ударила по "Эпицентру" в Ровенской области: спасатели показали фото разрушений

20 октября оккупанты неоднократно атаковали один из гипермаркетов Ровенской области - "Эпицентр". В результате возник масштабный пожар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГСЧС Украины.
Тушение гипермаркета осложняли значительная пожарная нагрузка и угроза повторных ударов. Спасатели были вынуждены уходить в безопасные места.
Сообщается, что пострадали в результате атаки четыре человека, трое из них госпитализированы.
"Пожар ликвидирован. К тушению привлекались 46 спасателей и 13 единиц техники ГСЧС", - сообщили в экстренной службе.
Спасатели также показали кадры, как боролись с тушением "Эпицентра" после обстрела, окутанного сильным пламенем и густым черным дымом. На фото и видео заметны значительные повреждения здания гипермаркета.
Фото: спасатели на ликвидации последствий (ГСЧС Украины)
Как известно, российские удары по "Эпицентрам" в Украине явление распространенное. 20 октября враг ударил не только по гипермаркету в Ровенской области, но и в Первомайске Николаевской области.
Также 13 октября враг уничтожил последний крупный логистический центр "Эпицентра" в Хмельницком . В течение дня здание атаковали 10 раз.