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РФ вдарила по енергооб'єкту в Сумській області, без світла понад 20 тисяч споживачів

Фото: РФ вдарила по енергооб'єкту в Сумській області (t.me dsns_telegram)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська атакували енергооб'єкт у Сумській області. Без світла залишилося понад 21 тис. споживачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумиобленерго.

"Сьогодні (23 жовтня, - ред) ворог завдав удару по одному з енергетичних об'єктів у Білопільській громаді. Внаслідок цього були знеструмлені більш ніж 21 тисяча споживачів. Енергетики перезаживили їх по резервних лініях", - йдеться у повідомленні.

Загалом станом на 12:00 23 жовтня більше 8 тисяч споживачів електроенергії знеструмлені.

Як зазначають енергетики, найбільше від обстрілів потерпають Сумський район, а також Глухівська, Білопільська, Середино-Будська, Путивльська, Великописарівська та Конотопська громади.

Обстріли Сумської області

Російські війська останнім часом активізували атаки на енергооб'єкти Сумської області. Наприклад, 20 жовтня російські війська вдарили по енергооб'єкту у Сумської області. Понад 100 населених пунктів залишилися без світла.

Зазначимо, що в ніч на 23 жовтня окупанти запустили по Україні більше 80 дронів і ракету Х-31П. ППО збила 57 БПЛА. Зокрема у Сумській області ППО збила майже 20 дронів РФ.

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