РФ вдарила по енергооб'єкту в Сумській області, без світла понад 20 тисяч споживачів

"Сьогодні (23 жовтня, - ред) ворог завдав удару по одному з енергетичних об'єктів у Білопільській громаді. Внаслідок цього були знеструмлені більш ніж 21 тисяча споживачів. Енергетики перезаживили їх по резервних лініях", - йдеться у повідомленні.

Загалом станом на 12:00 23 жовтня більше 8 тисяч споживачів електроенергії знеструмлені.

Як зазначають енергетики, найбільше від обстрілів потерпають Сумський район, а також Глухівська, Білопільська, Середино-Будська, Путивльська, Великописарівська та Конотопська громади.