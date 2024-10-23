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РФ ударила по энергообъекту в Сумской области, без света больше 20 тысяч потребителей

Фото: РФ ударила по энергообъекту в Сумской области (t.me dsns_telegram)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска атаковали энергообъект в Сумской области. Без света остались больше 21 тыс. потребителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумыоблэнерго.

"Сегодня (23 октября, - ред) враг нанес удар по одному из энергетических объектов в Белопольской общине. В результате были обесточены более 21 тысячи потребителей. Энергетики перезаживили их по резервным линиям", - говорится в сообщении.

В общей сложности по состоянию на 12:00 23 октября более 8 тысяч потребителей электроэнергии обесточены.

Как отмечают энергетики, больше всего от обстрелов страдают Сумский район, а также Глуховская, Белопольская, Середино-Будская, Путивльская, Великописаревская и Конотопская общины.

Обстрелы Сумской области

Российские войска в последнее время активизировали атаки на энергообъекты Сумской области. Например, 20 октября российские войска ударили по энергообъекту в Сумской области. Больше 100 населенных пунктов остались без света.

Отметим, что в ночь на 23 октября оккупанты запустили по Украине больше 80 дронов и ракету Х-31П. ПВО сбила 57 БПЛА. В частности в Сумской области ПВО сбила почти 20 дронов РФ.

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