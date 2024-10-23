РФ ударила по энергообъекту в Сумской области, без света больше 20 тысяч потребителей

"Сегодня (23 октября, - ред) враг нанес удар по одному из энергетических объектов в Белопольской общине. В результате были обесточены более 21 тысячи потребителей. Энергетики перезаживили их по резервным линиям", - говорится в сообщении.

В общей сложности по состоянию на 12:00 23 октября более 8 тысяч потребителей электроэнергии обесточены.

Как отмечают энергетики, больше всего от обстрелов страдают Сумский район, а также Глуховская, Белопольская, Середино-Будская, Путивльская, Великописаревская и Конотопская общины.