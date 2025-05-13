РФ вдарила по енергооб'єкту у Харкові: Зеленський розкрив деталі

Російська армія сьогодні вдень вдарила по енергетичному об'єкту у місті Харків.
Про це розповів президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна на його вечірнє звернення.
За словами Зеленського, зараз у Харкові тривають роботи після удару російського дрона.
"Попередньо, люди не постраждали. Це був черговий російський удар по енергетичному об’єкту - абсолютно цивільному об’єкту. Росія - у своєму дусі", - сказав Зеленський.
Він нагадав, що зараз всі чекають відповіді від Росії про припинення вогню та про прямі перемовини, а "вони відповідають новими ударами та штурмами".
"Єдиний, хто затягує війну, єдиний, через кого війна почалась, через кого вона триває, - це саме Росія. Увесь світ це розуміє абсолютно", - заявив президент.
Нагадаємо, сьогодні вдень російська армія завдала дронового удару по центру міста Харків. Відомо, що удар російського дрона було зафіксовано у Холодногірському районі міста.
Путін запропонував провести мирні переговори з Україною в Стамбулі у четвер, 15 травня. Президент Володимир Зеленський погодився на цю пропозицію, однак наголосив, що очікує на особисту присутність Володимира Путіна за столом переговорів.
Російська сторона поки що офіційно не відповіла на заклик Зеленського. Водночас відомо, що у разі прибуття Путіна до Стамбула, на переговорах може бути присутній і президент США Дональд Трамп.
Раніше Трамп заявив, що до Туреччини вирушить державний секретар США Марко Рубіо. Також, за даними ЗМІ, від американської сторони у переговорах можуть взяти участь спецпредставники президента США Стів Віткофф і Кіт Келлог.
Водночас заступник глави МЗС Росії Сергій Рябков заявив, що Росія під час перемовин з Україною у Стамбулі хоче порушити ті теми, про які говорила раніше. Зокрема, про визнання окупованих територій - російськими.
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