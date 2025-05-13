РФ вдарила по енергооб'єкту у Харкові: Зеленський розкрив деталі

За словами Зеленського, зараз у Харкові тривають роботи після удару російського дрона.

"Попередньо, люди не постраждали. Це був черговий російський удар по енергетичному об’єкту - абсолютно цивільному об’єкту. Росія - у своєму дусі", - сказав Зеленський.

Він нагадав, що зараз всі чекають відповіді від Росії про припинення вогню та про прямі перемовини, а "вони відповідають новими ударами та штурмами".

"Єдиний, хто затягує війну, єдиний, через кого війна почалась, через кого вона триває, - це саме Росія. Увесь світ це розуміє абсолютно", - заявив президент.

Нагадаємо, сьогодні вдень російська армія завдала дронового удару по центру міста Харків. Відомо, що удар російського дрона було зафіксовано у Холодногірському районі міста.