Росія озвучила умови перед перемовинами у Стамбулі: чого Кремль вимагає від України

Росія під час перемовин з Україною у Стамбулі хоче порушити ті теми, про які говорила раніше. Зокрема, про визнання окупованих територій - російськими.

Про це заявив заступник глави МЗС Росії Сергій Рябков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "ТАСС".

За його словами, теми переговорів щодо України в Стамбулі 15 травня охоплюватимуть питання "сталого врегулювання та реалії на місцях, включно з питанням територій".

Рябков традиційно повторив кремлівські наративи про "першопричини" війни РФ проти України. А також згадував про "денацифікацію київського режиму" та необхідність "визнання нових реалій", маючи на увазі окупацію українських територій.

"Теми ті самі, про які ми неодноразово говорили: як нам забезпечити надійне, стійке врегулювання ситуації, насамперед звертаючись до першоджерел цього конфлікту, розв'язуючи питання, пов'язані з денацифікацією київського режиму, забезпечуючи визнання тих реалій, які останнім часом склалися на землі, включно з входженням нових територій до складу Російської Федерації", - заявив Рябков.