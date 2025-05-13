Стало відомо, кого Трамп відправить на перемовини України та Росії у Стамбулі
Держсекретар США Марко Рубіо відправиться до Стамбулу на перемовини України та Росії, які мають відбутись цього четверга.
Про це заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ на американо-саудівському інвестиційному форумі.
Під час виступу Трамп сказав, що США невпинно працюють над тим, щоб "покласти край жахливому кровопролиттю" між Росією та Україною. І тому дуже важливо, що наприкінці цього тижня, ймовірно, в четвер, відбудуться переговори між Україною та Росією у Туреччині.
На його думку, ці перемовини можуть призвести до дуже хороших результатів.
"Наші люди збираються туди поїхати. Марко (Рубіо - ред.) збирається туди поїхати. Інші теж поїдуть, і ми подивимося, чи зможемо ми це зробити", - сказав Трамп.
Варто зауважити, що незадовго до цього низка ЗМІ повідомила, що від Сполучених Штатів у Туреччині будуть присутні спецпредставники президента США Стів Віткофф і Кіт Келлог.
При цьому раніше заявлялось, що на перемовинах може бути присутнім сам Трамп, але це залежало від того, чи поїде до Туреччини російський диктатор Володимир Путін.
Переговори України та РФ і плани Трампа
Днями Путін запропонував Україні провести переговори в Стамбулі у четвер, 15 травня. Це була його відповідь на ідею 30-денного перемир'я з Україною.
Президент України Володимир Зеленський погодився на ідею диктатора, однак заявив, що чекає в Стамбулі на перемовинах самого Путіна.
Наразі не відомо, чи полетить Путін у Стамбул, адже представники РФ не дали чіткої відповіді.
За словами радника керівника ОП Михайла Подоляка, у Стамбулі Зеленський готовий тільки до переговорів із Путіним, а не з іншими російськими чиновниками.
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