РФ вдарила по енергооб'єкту ДТЕК на Київщині: пошкодження значні, ремонт затягнеться

У компанії розповіли, що через російську атаку в частині Броварського району зникло світло. Масштаб руйнувань значний, тож повернення електропостачання може затягнутися.

Робота енергетиків ускладнюється постійними повітряними тривогами та загрозою повторних ударів. Через небезпеку ремонтні бригади не завжди можуть працювати безперервно.

Попри це, фахівці роблять усе можливе, щоб якомога швидше відновити електропостачання в оселях мешканців району.

У ДТЕК подякували споживачам за терпіння та розуміння ситуації.