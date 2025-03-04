РФ вдарила по енергооб'єкту. В частині Одеси введені аварійні відключення світла

3 березня російські війська здійснили нову атаку на енергетичний обʼєкт ДТЕК в Одеській області, завдавши пошкоджень внаслідок обстрілів.

Станом на ранок 4 березня, завдяки злагодженій роботі енергетиків, вдалося відновити подачу електроенергії до 7 тисяч родин.

Всі обʼєкти критичної інфраструктури та системи теплопостачання міста працюють в штатному режимі, котельні заживлені.

Однак у деяких районах міста ще тривають аварійні відключення електроенергії. Енергетики безперервно працюють над ліквідацією наслідків атаки.

В Одеській області продовжують функціонувати пункти незламності, надаючи підтримку мешканцям, що залишаються без електрики.