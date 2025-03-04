РФ вдарила по енергооб'єкту. В частині Одеси введені аварійні відключення світла

РФ атакувала енергетичний обʼєкт ДТЕК в Одеській області. Станом на ранок 4 березня відновлено електропостачання для 7 тисяч абонентів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Одеської ОВА Олега Кіпера та Telegram ДТЕК.
3 березня російські війська здійснили нову атаку на енергетичний обʼєкт ДТЕК в Одеській області, завдавши пошкоджень внаслідок обстрілів.
Станом на ранок 4 березня, завдяки злагодженій роботі енергетиків, вдалося відновити подачу електроенергії до 7 тисяч родин.
Всі обʼєкти критичної інфраструктури та системи теплопостачання міста працюють в штатному режимі, котельні заживлені.
Однак у деяких районах міста ще тривають аварійні відключення електроенергії. Енергетики безперервно працюють над ліквідацією наслідків атаки.
В Одеській області продовжують функціонувати пункти незламності, надаючи підтримку мешканцям, що залишаються без електрики.
Нагадаємо, що 3 березня пізно ввечері російські окупанти атакували Одесу безпілотниками. Унаслідок удару пошкоджено енергетичну інфраструктуру, частина міста залишилася без електропостачання.
Аварійні відключення тривають, комунальні служби активно працюють над відновленням енергопостачання та запуском генераторів для критичної інфраструктури, зокрема котелень. Також розгортаються додаткові пункти незламності, загалом їх вже 425.