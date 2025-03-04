РФ ударила по энергообъекту. В части Одессы введены аварийные отключения света

3 марта российские войска совершили новую атаку на энергетический объект ДТЭК в Одесской области, нанеся повреждения в результате обстрелов.

По состоянию на утро 4 марта, благодаря слаженной работе энергетиков, удалось восстановить подачу электроэнергии в 7 тысяч семей.

Все объекты критической инфраструктуры и системы теплоснабжения города работают в штатном режиме, котельные запитаны.

Однако в некоторых районах города еще продолжаются аварийные отключения электроэнергии. Энергетики непрерывно работают над ликвидацией последствий атаки.

В Одесской области продолжают функционировать пункты несокрушимости, оказывая поддержку жителям, остающимся без электричества.