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РФ вдарила по енергетиці 9 областей, три ТЕС зупинили генерацію

11:21 03.11.2026 Вт
2 хв
aimg Олена Чупровська
Фото: наслідки удару по Україну сьогодні, 3 листопада (UA_National_Police)

Вночі росіяни дронами та ракетами вдарили по електростанціях і підстанціях у 9 областях, а також по залізниці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем’єр-міністра України Сергія Корецького та ДТЕК.

Росіяни били по об’єктах, де виробляють і передають електроенергію, у 9 областях. Загалом удари та руйнування зафіксували у 14 регіонах.

Під ударом опинилися великі електростанції на Дніпропетровщині, Вінниччині та Харківщині. Також уразили низку важливих підстанцій, зокрема на заході країни.

"Пошкодження суттєві як на обʼєктах виробництва електроенергії, так і в мережі", - зазначив Корецький.

Удари по залізниці та лікарні

Крім того, ворог атакував залізницю. У Запоріжжі пошкоджено пасажирські вагони, тепловози та вокзал, а в Ковелі уражено електровоз.

За словами Корецького, удари припали і на виробничі підприємства та склади бізнесу на Київщині, Житомирщині, Вінниччині та Дніпропетровщині. У Харкові ракета влучила в лікарню, постраждали 73 людини.

На місцях працюють енергетики, залізничники, медики, рятувальники ДСНС і поліція. Загроза нових ударів зберігається.

Як повідомляло РБК-Україна, президент України Володимир Зеленський наголосив, що удар припав на день виборів до Конгресу США.

За його словами, за ніч Росія випустила 289 ударних дронів, 17 балістичних і 59 крилатих ракет.

Також РБК-Україна писало, що речник Повітряних сил Юрій Ігнат розповів про особливості нічної атаки.

Ракети летіли хвилями: близько третьої ночі - балістичні, під ранок - крилаті. За словами Ігната, тактика ворога загалом не змінилася.

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Сергій КорецькийРакетиАтака дронів