РФ ударила по энергетике 9 областей, три ТЭС остановили генерацию

Россияне били по объектам, где производят и передают электроэнергию, в 9 областях. В общей сложности удары и разрушения зафиксировали в 14 регионах.

Под ударом оказались большие электростанции в Днепропетровской, Винницкой и Харьковской областях. Также поразили ряд важных подстанций, в том числе на западе страны.

"Повреждения существенны как на объектах производства электроэнергии, так и в сети", - отметил Корецкий.

Удары по железной дороге и больнице

Кроме того, враг атаковал железную дорогу. В Запорожье повреждены пассажирские вагоны, тепловозы и вокзал, а в Ковеле поражен электровоз.

По словам Корецкого, удары пришлись и на производственные предприятия и склады бизнеса в Киевской, Житомирской, Винницкой и Днепропетровской областях. В Харькове ракета попала в больницу, пострадали 73 человека.

На местах работают энергетики, железнодорожники, медики, спасатели ГСЧС и полиция. Угроза новых ударов сохраняется.

Как сообщало РБК-Украина, президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что удар пришелся на день выборов в Конгресс США.

По его словам, за ночь Россия выпустила 289 ударных дронов, 17 баллистических и 59 крылатых ракет.