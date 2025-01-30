РФ вдарила дроном по приватному сектору у Харкові

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Ігоря Терехова.

"Ворог скоїв удар по Харкову. Попередньо маємо інформацію про влучання БПЛА типу "Молнія" по приватному сектору у Холодногірському районі. Деталі уточнюємо", - написав Терехов.

Станом на 10:20 про постраждалих або руйнування не повідомлялось.

Оновлено о 10:25.

Терехов уточнив що "приліт" стався біля приватного будинку. Там вибиті шибки, пошкоджено паркан. Інформація про постраждалих та загиблих наразі відсутня.

Оновлено о 11:00.

Терехов повідомив про одного постраждалого внаслідок дронової атаки.

"Є один постраждалий - гостра реакція на стрес", - написав він.

Нагадаємо, в ніч на 28 січня, у Харкові пролунали вибухи під час ворожої повітряної атаки через застосування ударних безпілотників. Тоді Терехов повідомив про "приліт" на територію цивільного підприємства у Новобаварському районі. Внаслідок ударів постраждали четверо цивільних жителів.