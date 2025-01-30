РФ вдарила дроном по приватному сектору у Харкові
Вранці четверга, 30 січня, російська армія завдала дронового удару по місту Харків. Наразі уточнюються наслідки удару.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Ігоря Терехова.
"Ворог скоїв удар по Харкову. Попередньо маємо інформацію про влучання БПЛА типу "Молнія" по приватному сектору у Холодногірському районі. Деталі уточнюємо", - написав Терехов.
Станом на 10:20 про постраждалих або руйнування не повідомлялось.
Оновлено о 10:25.
Терехов уточнив що "приліт" стався біля приватного будинку. Там вибиті шибки, пошкоджено паркан. Інформація про постраждалих та загиблих наразі відсутня.
Оновлено о 11:00.
Терехов повідомив про одного постраждалого внаслідок дронової атаки.
"Є один постраждалий - гостра реакція на стрес", - написав він.
Нагадаємо, в ніч на 28 січня, у Харкові пролунали вибухи під час ворожої повітряної атаки через застосування ударних безпілотників. Тоді Терехов повідомив про "приліт" на територію цивільного підприємства у Новобаварському районі. Внаслідок ударів постраждали четверо цивільних жителів.
Новий безпілотник росіян
Раніше ми писали про те, що про застосування "Молнії" для ударів по Харкову стало відомо відносно недавно. Вперше така атака сталася 12 листопада.
Як розповів авіаексперт Валерій Романенко, ударний дрон "Молнія" був зібраний із вкрай примітивних деталей. Загальна вартість одного такого безпілотника оцінюється в 300 доларів.
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