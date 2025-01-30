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РФ вдарила дроном по приватному сектору у Харкові

Четвер 30 січня 2025 10:21
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РФ вдарила дроном по приватному сектору у Харкові Ілюстративне фото: РФ вдарила дроном по приватному сектору у Харкові 30 січня (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Вранці четверга, 30 січня, російська армія завдала дронового удару по місту Харків. Наразі уточнюються наслідки удару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Ігоря Терехова.

"Ворог скоїв удар по Харкову. Попередньо маємо інформацію про влучання БПЛА типу "Молнія" по приватному сектору у Холодногірському районі. Деталі уточнюємо", - написав Терехов.

Станом на 10:20 про постраждалих або руйнування не повідомлялось.

Оновлено о 10:25.

Терехов уточнив що "приліт" стався біля приватного будинку. Там вибиті шибки, пошкоджено паркан. Інформація про постраждалих та загиблих наразі відсутня.

Оновлено о 11:00.

Терехов повідомив про одного постраждалого внаслідок дронової атаки.

"Є один постраждалий - гостра реакція на стрес", - написав він.

Нагадаємо, в ніч на 28 січня, у Харкові пролунали вибухи під час ворожої повітряної атаки через застосування ударних безпілотників. Тоді Терехов повідомив про "приліт" на територію цивільного підприємства у Новобаварському районі. Внаслідок ударів постраждали четверо цивільних жителів.

Як розповів авіаексперт Валерій Романенко, ударний дрон "Молнія" був зібраний із вкрай примітивних деталей. Загальна вартість одного такого безпілотника оцінюється в 300 доларів.

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