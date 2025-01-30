РФ ударила дроном по частному сектору в Харькове
Утром четверга, 30 января, российская армия нанесла дроновой удар по городу Харьков. Сейчас уточняются последствия удара.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Игоря Терехова.
"Враг совершил удар по Харькову. Предварительно есть информация о попадании БПЛА типа "Молния" по частному сектору в Холодногорском районе. Детали уточняем", - написал Терехов.
По состоянию на 10:20 о пострадавших или разрушениях не сообщалось.
Обновлено в 10:25.
Терехов уточнил что "прилет" произошел возле частного дома. Там выбиты стекла, поврежден забор. Информация о пострадавших и погибших пока отсутствует.
Обновлено в 11:00.
Терехов сообщил об одном пострадавшем в результате дроновой атаки.
"Есть один пострадавший - острая реакция на стресс", - написал он.
Напомним, в ночь на 28 января, в Харькове прогремели взрывы во время вражеской воздушной атаки из-за применения ударных беспилотников. Тогда Терехов сообщил о "прилете" на территорию гражданского предприятия в Новобаварском районе. В результате ударов пострадали четверо гражданских жителей.
Новый беспилотник россиян
Ранее мы писали о том, что о применении "Молнии" для ударов по Харькову стало известно относительно недавно. Впервые такая атака произошла 12 ноября.
Как рассказал авиаэксперт Валерий Романенко, ударный дрон "Молния" был собран из крайне примитивных деталей. Общая стоимость одного такого беспилотника оценивается в 300 долларов.
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