РФ вдарила дроном по підприємству у Харкові, є поранені

Близько 10:37 Терехов повідомив, що ворожий дрон "Італмас" вдарив по Немишлянському району міста.

Згодом стало відомо, що удар припав по цивільному підприємству. Спершу повідомлялося про трьох постраждалих, однак вже за десять хвилин їхня кількість зросла до семи.

За даними Синєгубова, внаслідок атаки пошкоджено складське приміщення та сім автомобілів. На місці працюють усі екстрені служби, постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

Крім того, у Шевченківському районі Харкова зафіксували падіння ще одного російського безпілотника. Інформацію щодо наслідків цього інциденту уточнюють.