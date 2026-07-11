РФ ударила дроном по предприятию в Харькове, есть раненые

Около 10:37 Терехов сообщил, что вражеский дрон "Италмас" ударил по Немышлянскому району города.

Впоследствии стало известно, что удар пришелся по гражданскому предприятию. Сначала сообщалось о трех пострадавших, однако уже через десять минут их количество возросло до семи.

По данным Синегубова, в результате атаки повреждено складское помещение и семь автомобилей. На месте работают все экстренные службы, пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.

Кроме того, в Шевченковском районе Харькова зафиксировали падение еще одного российского беспилотника. Информацию о последствиях этого инцидента уточняют.