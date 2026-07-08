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У Харкові різко зросла кількість поранених після удару РФ

15:33 08.07.2026 Ср
1 хв
Російська ракета влучила у п'ятиповерховий житловий будинок
aimg Марія Науменко
У Харкові різко зросла кількість поранених після удару РФ Фото: рятувальник ДСНС (Getty Images)
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Кількість постраждалих після ранкової атаки на Харків стрімко зростала. Рятувальники досі працюють на місці одного з ударів РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис в Telegram начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"До 42 людей зросла кількість постраждалих внаслідок російського обстрілу Немишлянського району", - написав очільник ОВА.

Усім постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

На місці удару продовжуються аварійно-рятувальні роботи.

Що відомо про ранковий удар по Харкову

Російські війська вранці 8 липня завдали ракетного удару по п'ятиповерховому житловому будинку в Немишлянському районі Харкова.

Внаслідок атаки загинули двоє людей. Ще десятки мешканців зазнали поранень, серед них є діти.

У будинку частково зруйновано п'ятий поверх. Також неподалік пошкоджено автомобілі.

Крім того, російський ударний дрон влучив по АЗС у Київському районі Харкова. Після атаки там спалахнула пожежа, яку згодом локалізували.

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