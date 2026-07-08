У Харкові різко зросла кількість поранених після удару РФ

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Кількість постраждалих після ранкової атаки на Харків стрімко зростала. Рятувальники досі працюють на місці одного з ударів РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис в Telegram начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"До 42 людей зросла кількість постраждалих внаслідок російського обстрілу Немишлянського району", - написав очільник ОВА. Усім постраждалим надають необхідну медичну допомогу. На місці удару продовжуються аварійно-рятувальні роботи. Що відомо про ранковий удар по Харкову Російські війська вранці 8 липня завдали ракетного удару по п'ятиповерховому житловому будинку в Немишлянському районі Харкова. Внаслідок атаки загинули двоє людей. Ще десятки мешканців зазнали поранень, серед них є діти.