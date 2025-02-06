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РФ вдарила дроном по одному з районів Харкова

Четвер 06 лютого 2025 14:34
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РФ вдарила дроном по одному з районів Харкова Фото: Ігор Терехов (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Російська армія вдень четверга, 6 лютого, завдала дронового удару по Харкову. Влучання зафіксовано в одному з районів міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Ігоря Терехова.

"Маємо попередню інформацію про удар ворожим БПЛА по Салтівському району. Деталі уточнюються", - написав Терехов.

Станом на 14:30 про наслідки влучання чи постраждалих не повідомлялось.

Оновлено о 14:50.

Терехов уточнив, що ворожий дрон атакував район щільної житлової забудови у Салтівському районі. Вибух стався біля девʼятиповерхівки.

"Інформації щодо постраждалих на дану хвилину не надходило", - написав він.

Нічний обстріл Харкова

Напередодні ввечері на тлі дронової небезпеки у Харкові пролунали вибухи. Влада повідомила про "прильоти" у двох районах. Також стало відомо про пожежу на одному з найбільших ринків міста.

В мерії казали, що дронові удари прийшлися по Київському та Холодногірському районах Харкова.

Про те, який наразі вигляд має харківський ринок "Барабашово" - читайте у матеріалі РБК-Україна.

У ніч на 6 лютого терористи застосували 77-м ударних БпЛА Shahed і безпілотники-імітатори різних типів. Протиповітряній обороні (ППО) вдалось знищити 56 з них.

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