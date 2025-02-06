РФ ударила дроном по одному из районов Харькова
Российская армия днем четверга, 6 февраля, нанесла дроновой удар по Харькову. Попадание зафиксировано в одном из районов города.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Игоря Терехова.
"Имеем предварительную информацию об ударе вражеским БПЛА по Салтовскому району. Детали уточняются", - написал Терехов.
По состоянию на 14:30 о последствиях попадания или пострадавших не сообщалось.
Обновлено в 14:50.
Терехов уточнил, что вражеский дрон атаковал район плотной жилой застройки в Салтовском районе. Взрыв произошел возле девятиэтажки.
"Информации о пострадавших на данную минуту не поступало", - написал он.
Ночной обстрел Харькова
Накануне вечером на фоне дроновой опасности в Харькове прогремели взрывы. Власти сообщили о "прилетах" в двух районах. Также стало известно о пожаре на одном из крупнейших рынков города.
В мэрии говорили, что дроновые удары пришлись по Киевскому и Холодногорскому районам Харькова.
О том, как сейчас выглядит харьковский рынок "Барабашово" - читайте в материале РБК-Украина.
В ночь на 6 февраля террористы применили 77-м ударных БпЛА Shahed и беспилотники-имитаторы различных типов. Противовоздушной обороне (ПВО) удалось уничтожить 56 из них.
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