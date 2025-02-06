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РФ ударила дроном по одному из районов Харькова

Четверг 06 февраля 2025 14:34
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РФ ударила дроном по одному из районов Харькова Фото: Игорь Терехов (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Российская армия днем четверга, 6 февраля, нанесла дроновой удар по Харькову. Попадание зафиксировано в одном из районов города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Игоря Терехова.

"Имеем предварительную информацию об ударе вражеским БПЛА по Салтовскому району. Детали уточняются", - написал Терехов.

По состоянию на 14:30 о последствиях попадания или пострадавших не сообщалось.

Обновлено в 14:50.

Терехов уточнил, что вражеский дрон атаковал район плотной жилой застройки в Салтовском районе. Взрыв произошел возле девятиэтажки.

"Информации о пострадавших на данную минуту не поступало", - написал он.

Ночной обстрел Харькова

Накануне вечером на фоне дроновой опасности в Харькове прогремели взрывы. Власти сообщили о "прилетах" в двух районах. Также стало известно о пожаре на одном из крупнейших рынков города.

В мэрии говорили, что дроновые удары пришлись по Киевскому и Холодногорскому районам Харькова.

О том, как сейчас выглядит харьковский рынок "Барабашово" - читайте в материале РБК-Украина.

В ночь на 6 февраля террористы применили 77-м ударных БпЛА Shahed и беспилотники-имитаторы различных типов. Противовоздушной обороне (ПВО) удалось уничтожить 56 из них.

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