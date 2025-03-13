РФ вдарила дроном по Харкову: що відомо про наслідки

За попередніми даними, росіяни завдали удару дроном по типу "Шахед" по Ново-Баварському району Харкова. Однак ці дані уточнюються.

"Перебувайте в укриттях, бо на місто йдуть ще вороже безпілотники", - написав Терехов.

Згодом він уточнив, що росіяни завдали три дронові удари по місту Харків.

А ось голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що за попередніми даними, є влучання уламків безпілотника у житловий будинок.

"Інформація щодо наслідків перевіряється. Профільні служби виїхали на місця влучань", - написав він у Telegram.

Оновлено о 21:35.

Терехов уточнив, що ворожі прильоти було зафіксовано у Основʼянському, Немишлянському та Новобаварському районах.

Зокрема, влучання у Ново-Баварському районі прийшлося на відкриту територію. На дану хвилину без постраждалих.

А в Основʼянському районі влучання зафіксовано у нежитлові господарчі будівлі. Там почалась значна пожежа. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Обстріл Харківської області

Нагадаємо, в ніч на 12 березня російські окупанти атакували Харків "Шахедом". Влучання дрону зафіксовано в Шевченківському районі міста.

Також на тлі російської атаки із застосуванням ударних безпілотників, 6 березня, у Харкові пролунав вибух - у місті було влучання у багатоповерхівку. Через ворожий обстріл у будівлі були деякі руйнування та сталася пожежа, яку вже загасили.

Раніше ми писали про те, що за словами Ігоря Терехова, Харків завершив підготовку до впровадження сучасної системи оповіщення. У межах підготовки фахівці скоротили час виявлення місця обстрілу в 10 разів.