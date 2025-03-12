У Харкові зафіксовано приліт "Шахеду": що відомо про наслідки атаки
В ніч на 12 березня російські окупанти атакували Харків "Шахедом". Влучання дрону зафіксовано в Шевченківському районі міста.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Харкова Ігоря Терехова.
Він поінформував, що приліт був у Шевченківському районі міста, після чого уточнив, що дрон влучив поміж будинків. Пожежі немає.
"Шахед" влучив поміж приватними будинками. Пошкоджено кілька обійсть. Пожежі немає. На дану хвилину, на щастя, без жертв та постраждалих", - написав він о 01:13.
Через декілька хвилин він уточнив, що на місті падіння БпЛА - є одна людина ж гострою реакцією на стрес. Їй на місті надають медичну допомогу.
Атака дронів РФ по Україні
Нагадаємо, перед перед прильотом до Харкова, звуки вибухів прогриміли в Києві та Київській області. Там сили ППО збивали ворожі дрони.
Крім того, що пізно ввечері, 11 березня, приліт безпілотника був у Сумах, через що почалася пожежа. Відомо, що ворожий дрон влучив по складському приміщенню.
Також наслідки є і в Дніпрі. Унаслідок атаки БпЛА було пошкоджено близько 10 приватних будинків, а також розбито вікна в дитячому садку та школі. Інформації про загиблих і постраждалих не було.
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