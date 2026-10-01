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РФ вдарила дронами по Південному мосту у Києві, рух транспорту та метро перекрито

12:54 01.10.2026 Чт
1 хв
aimg Валерій Ульяненко
Фото: росіяни вдарили по Південному мосту у Києві (Getty Images)

Російські окупанти у четвер, 1 жовтня, вдарили безпілотниками по Південному мосту у Києві. Внаслідок обстрілу зупинено рух наземного транспорту і метро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера міста Віталія Кличка.

"Два влучання БпЛА поблизу опорної частини Південного мосту", - розповів він.

Кличко також повідомив, що наразі рух метро та наземного громадського транспорту мостом зупинено.

Міський голова додав, що працівники КП "Київавтошляхміст" здійснюють обстеження стану споруди після атаки.

Оновлено о 13:19

Внаслідок ворожої атаки поїзди "зеленої" лінії метро рухаються лише підземними ділянками:

  • "Сирець" - "Видубичі";
  • "Осокорки" - "Червоний хутір".

Автобуси №№ 22, 91 курсуватимуть через Дарницький залізничний міст в обох напрямках.

Нагадаємо, сьогодні російський дрон влучив у школу у Києві, де на момент атаки перебували 104 дитини.

Учні та персонал перебували в укритті. Після дозволу екстрених служб усіх евакуювали, а дітей передали батькам.

Крім того, Київ перебував під ворожою атакою в ніч на сьогодні. У Солом'янському районі горіло приміщення на першому поверсі 16-поверхового будинку, а в Оболонському палав склад, постраждала одна людина.

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КиївВіталий КличкоЮжный мостВійна в УкраїніДрони