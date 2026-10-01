РФ вдарила дронами по Південному мосту у Києві, рух транспорту та метро перекрито

"Два влучання БпЛА поблизу опорної частини Південного мосту", - розповів він.

Кличко також повідомив, що наразі рух метро та наземного громадського транспорту мостом зупинено.

Міський голова додав, що працівники КП "Київавтошляхміст" здійснюють обстеження стану споруди після атаки.

Оновлено о 13:19

Внаслідок ворожої атаки поїзди "зеленої" лінії метро рухаються лише підземними ділянками:

"Сирець" - "Видубичі";

"Осокорки" - "Червоний хутір".

Автобуси №№ 22, 91 курсуватимуть через Дарницький залізничний міст в обох напрямках.

Нагадаємо, сьогодні російський дрон влучив у школу у Києві, де на момент атаки перебували 104 дитини.

Учні та персонал перебували в укритті. Після дозволу екстрених служб усіх евакуювали, а дітей передали батькам.