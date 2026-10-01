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РФ ударила дронами по Южному мосту в Киеве, движение транспорта и метро перекрыто

12:54 01.10.2026 Чт
1 мин
aimg Валерий Ульяненко
Фото: россияне ударили по Южному мосту в Киеве (Getty Images)

Российские оккупанты в четверг, 1 октября, ударили беспилотниками по Южному мосту в Киеве. В результате обстрела остановлено движение наземного транспорта и метро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Виталия Кличко.

"Два попадания БпЛА вблизи опорной части Южного моста", - рассказал он.

Кличко также сообщил, что в настоящее время движение метро и наземного общественного транспорта по мосту остановлено.

Городской глава добавил, что работники КП "Киевавтодормост" осуществляют обследование состояния сооружения после атаки.

Напомним, сегодня российский дрон попал в школу в Киеве, где на момент атаки находились 104 ребенка.

Ученики и персонал находились в укрытии. После разрешения экстренных служб всех эвакуировали, а детей передали родителям.

Кроме того, Киев находился под вражеской атакой в ночь на сегодня. В Соломенском районе горело помещение на первом этаже 16-этажного дома, а в Оболонском пылал склад, пострадал один человек.

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КиевВиталий КличкоЮжный мостВойна в УкраинеДрони