РФ вдарила дронами по Ніжину: є влучання у "Нову пошту" і будинки

Станом на зараз відомо про влучання дронів у два житлових будинки, а також будівлю, де розташовані магазин та відділення "Нової пошти". Дотепер інформації щодо поранених не надходило.

За словами Кодоли, країна-агресорка б'є "Шахедами" по об’єктах критичної та цивільної інфраструктури.

"Просимо зробити запаси питної та технічної води, зарядити телефони, павербанки та ліхтарі", - закликав він місцевих жителів.

Пізніше Чаус повідомив, що за попередніми даними, двоє людей поранено.

Він додав, що наразі на місцях подій працюють усі екстрені служби. Зберігається загроза повторного удару.