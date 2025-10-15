РФ вдарила дронами по Ніжину: є влучання у "Нову пошту" і будинки

Ввечері середи, 15 жовтня, російські окупанти атакували безпілотниками місто Ніжин, Чернігівської області. Є влучання по житловим будинкам.
Станом на зараз відомо про влучання дронів у два житлових будинки, а також будівлю, де розташовані магазин та відділення "Нової пошти". Дотепер інформації щодо поранених не надходило.
За словами Кодоли, країна-агресорка б'є "Шахедами" по об’єктах критичної та цивільної інфраструктури.
"Просимо зробити запаси питної та технічної води, зарядити телефони, павербанки та ліхтарі", - закликав він місцевих жителів.
Пізніше Чаус повідомив, що за попередніми даними, двоє людей поранено.
Він додав, що наразі на місцях подій працюють усі екстрені служби. Зберігається загроза повторного удару.
Нагадаємо, сьогодні, 15 жовтня, Сумах пролунав вибух. Наразі в місті спостерігаються перебої зі світлом.
Крім того, цієї ночі росіяни атакували Дніпропетровську область. Українські оборонці збили майже 40 ворожих дронів, проте декілька "Шахедів" таки влучили в цілі.
Як наслідок в області були зафіксовані руйнування та пожежі.Крім цього внаслідок удару постраждав 19-річний хлопець, його госпіталізовано у стані середньої тяжкості.
Крім цього, окупанти вдарили по Чернігівській області. Зокрема у Чернігові сталася пожежа на цивільному об’єкті, а в Семенівці дрон влучив у житловий будинок.
Детальніше про нічну атаку росіян читайте в матеріалі РБК-Україна.