РФ вдарила дронами по Харкову та Дніпру: пошкоджено понад 20 будинків, є постраждалі

Харків опинився під атакою "Шахедів"

У Харкові під час чергової атаки російських ударних безпілотників було зафіксовано попадання у кількох районах міста. За попередніми даними, один із ворожих дронів вдарив по об'єкту у Шевченківському районі.

Також потрапляння сталося у Київському районі, де після атаки виникла пожежа. Влада закликала мешканців залишатися обережними, оскільки в повітряному просторі над містом продовжували перебувати ворожі безпілотники.

UPD. Внаслідок нічної атаки російських безпілотників по Харкову у Шевченківському районі пошкодження отримали понад 20 житлових будинків.

У Київському районі спалахнув гаражний кооператив. За медичною допомогою звернулися троє людей.

За уточненими даними, у Шевченківському районі постраждали двоє мешканців, серед них 16-річна дівчина. Усім постраждалим медики надали необхідну допомогу.

Крім того, удари ворожих БПЛА були зафіксовані у Київському та Салтівському районах міста. Там, за попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

У Дніпрі удар припав по підприємству

Водночас російські війська атакували й Дніпро. За попередньою інформацією, під удар потрапило підприємство харчової промисловості. На місці працюють екстрені служби, уточнюються масштаби руйнувань. Попередньо обійшлося без постраждалих.

Місцева влада продовжує з'ясовувати всі обставини атак та оцінювати їх наслідки. Інформація про пошкодження та можливі нові наслідки уточнюється.

Передісторія

Після третьої години ночі Повітряні сили фіксували рух російських ударних безпілотників у напрямку Харкова та Дніпра.

За даними моніторингу, дрони заходили на Харків із півночі та північного сходу, а також рухалися у бік Дніпра із північного заходу.

Близько 03:14 мешканці обох міст майже одночасно повідомили про серію вибухів, після чого місцева влада підтвердила удари по об'єктах цивільної інфраструктури.