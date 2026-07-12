РФ ударила дронами по Харькову и Днепру: повреждены более 20 домов, есть пострадавшие

Российские ударные беспилотники атаковали Харьков и Днепр в ночь на 12 июля. В обоих городах зафиксированы попадания по объектам гражданской инфраструктуры, на местах возникли пожары, есть пострадавшие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию харьковского городского главы Игоря Терехова, главы Харьковской ОДА Олега Синегубова, главы Днепропетровской ОВА Александра Ганжи, а также на Воздушных сил Украины.
В Харькове во время очередной атаки российских ударных беспилотников были зафиксированы попадания в нескольких районах города. По предварительным данным, один из вражеских дронов ударил по объекту в Шевченковском районе.
Также попадание произошло в Киевском районе, где после атаки возник пожар. Власти призвали жителей оставаться осторожными, поскольку в воздушном пространстве над городом продолжали находиться вражеские беспилотники.
UPD. В результате ночной атаки российских беспилотников по Харькову в Шевченковском районе повреждения получили более 20 жилых домов.
В Киевском районе загорелся гаражный кооператив. За медицинской помощью обратились три человека.
По уточненным данным, в Шевченковском районе пострадали двое жителей, среди них — 16-летняя девушка. Всем пострадавшим медики оказали необходимую помощь.
Кроме того, удары вражеских БПЛА были зафиксированы в Киевском и Салтовском районах города. Там, по предварительной информации, обошлось без пострадавших.
Одновременно российские войска атаковали и Днепр. По предварительной информации, под удар попало предприятие пищевой промышленности. На месте работают экстренные службы, уточняются масштабы разрушений. Предварительно, обошлось без пострадавших.
Местные власти продолжают выяснять все обстоятельства атак и оценивать их последствия. Информация о повреждениях и возможных новых последствиях уточняется.
После трех часов ночи Воздушные силы фиксировали движение российских ударных беспилотников в направлении Харькова и Днепра.
По данным мониторинга, дроны заходили на Харьков с севера и северо-востока, а также двигались в сторону Днепра с северо-запада.
Около 03:14 жители обоих городов почти одновременно сообщили о серии взрывов, после чего местные власти подтвердили удары по объектам гражданской инфраструктуры.
Напоминаем, что число жертв российского удара по Сумам продолжает расти. Мужчина, который получил тяжелые ранения во время обстрела 11 июля, умер в больнице. Таким образом, количество погибших в результате атаки увеличилось до пяти человек.