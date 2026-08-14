РФ вдарила дронами по будинку на Сумщині, загинула жінка та її син

"Рано-вранці росіяни двома реактивними дронами вдарили по приватному житловому будинку в Буринській громаді.Великі руйнування та пожежа", - повідомив Григоров.

За його словами, на місці загинули 29-річна жінка та її 9-річний син.

Ще четверо людей постраждали. Двоє з них - батько та бабуся хлопчика - з важкими опіками перебувають у лікарні.