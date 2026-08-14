РФ ударила дронами по дому на Сумщине, погибла женщина и ее сын

Обстрелы Украины

Напомним, в ночь на 14 августа российские захватчики запустили на разные регионы Украины 112 беспилотников.

Силы ПВО сбили 90 вражеских беспилотников типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

В то же время есть попадание российских дронов на 11 локациях. Также еще в 6 местах упали обломки сбитых беспилотников.

Вечером 13 августа россияне атаковали КАБами Краматорскую общину. В результате обстрела повреждена жилая застройка и известно более 15 пострадавших людей.