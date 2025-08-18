РФ вдарила балістикою по передмістю Сум: пошкоджено навчальний заклад

"Внаслідок ракетного удару РФ по Сумській громаді близько 22:40, пошкоджені будівлі одного з навчальних закладів. Вибуховою хвилею пошкодженні фасади, вибиті вікна та двері", - зазначив він.

Жертви і поранені внаслідок атаки, відсутні.

Начальник ОВА також опублікував фото наслідків ворожого обстрілу.

Фото: начальник Сумської ОВА Олег Григоров (https://t.me/grigorov_oleg)