UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Трампа та Путіна Добропілля Війна в Україні

РФ вдарила балістикою по передмістю Сум: пошкоджено навчальний заклад

Ілюстративне фото: агресор вдарив балістичними ракетами по Сумщині (facebook.com_DSNSKHARKIV)
Автор: Валерій Савицький

Росіяни вдарили балістичною ракетою по Сумській громаді. Внаслідок атаки пошкоджено будівлю навчального закладу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Сумської обласної військової адміністрації Олега Григорова.

"Внаслідок ракетного удару РФ по Сумській громаді близько 22:40, пошкоджені будівлі одного з навчальних закладів. Вибуховою хвилею пошкодженні фасади, вибиті вікна та двері", - зазначив він.

Жертви і поранені внаслідок атаки, відсутні.

Начальник ОВА також опублікував фото наслідків ворожого обстрілу.

 

Фото: начальник Сумської ОВА Олег Григоров (https://t.me/grigorov_oleg)

Нагадаємо, близько 23:00 в неділю, 17 серпня, російські загарбники вдарили балістичними ракетами по району міста Суми, а також по Дніпру і Павлограду.

Детальніше про наслідки атаки - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Суми