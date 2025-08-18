РФ ударила баллистикой по пригороду Сум: повреждено учебное заведение

"В результате ракетного удара РФ по Сумской общине около 22:40, повреждены здания одного из учебных заведений. Взрывной волной повреждены фасады, выбиты окна и двери", - отметил он.

Жертвы и раненые в результате атаки, отсутствуют.

Начальник ОВА также опубликовал фото последствий вражеского обстрела.

Фото: начальник Сумской ОВА Олег Григоров (https://t.me/grigorov_oleg)