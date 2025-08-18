RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Трампа и Путина Доброполье Война в Украине

РФ ударила баллистикой по пригороду Сум: повреждено учебное заведение

Иллюстративное фото: агрессор ударил баллистическими ракетами по Сумской области (facebook.com_DSNSKHARKIV)
Автор: Валерий Савицкий

Россияне ударили баллистической ракетой по Сумской громаде. В результате атаки повреждено здание учебного заведения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Сумской областной военной администрации Олега Григорова.

"В результате ракетного удара РФ по Сумской общине около 22:40, повреждены здания одного из учебных заведений. Взрывной волной повреждены фасады, выбиты окна и двери", - отметил он.

Жертвы и раненые в результате атаки, отсутствуют.

Начальник ОВА также опубликовал фото последствий вражеского обстрела.

 

Фото: начальник Сумской ОВА Олег Григоров (https://t.me/grigorov_oleg)

Напомним, около 23:00 в воскресенье, 17 августа, российские захватчики ударили баллистическими ракетами по району города Сумы, а также по Днепру и Павлограду.

Подробнее о последствиях атаки - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумы