РФ вдарила балістикою по Кривому Рогу: загинула людина, є поранені

Нагадаємо, лише двома днями раніше, 10 вересня, Росія вже масовано атакувала Кривий Ріг дронами - тоді спалахнули пожежі на територіях житлових будинків, закладів освіти та бізнесу, двоє людей постраждали.

А минулого місяця окупанти вдарили по торговому центру Кривого Рогу - тоді постраждали понад 50 людей, п'ятеро загинули.

Ще раніше, 15 серпня, ворог завдав ракетного удару по місту - тоді також спалахнула пожежа, у Кривому Розі зафіксували перебої зі світлом, були постраждалі.