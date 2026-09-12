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РФ вдарила балістикою по Кривому Рогу: загинула людина, є поранені

04:52 12.09.2026 Сб
1 хв
Ракета влучила в промислове підприємство
aimg Катерина Коваль
Фото: на місці працюють екстренні служби (t.me/dsns_telegram)

Уночі 12 вересня російські війська завдали балістичного удару по промисловому підприємству в Кривому Розі. Внаслідок атаки загинула одна людина, ще двоє отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжу та керівника Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула.

Про балістичні удари по Кривому Рогу першим повідомив Вілкул. "До відбою - уважно. Ще пуски балістики", - написав він, попереджаючи містян про продовження загрози.

Незабаром стало відомо про наслідки - ракета влучила по промисловому підприємству міста.

Унаслідок балістичної атаки загинула одна людина, ще двоє отримали поранення.

Нагадаємо, лише двома днями раніше, 10 вересня, Росія вже масовано атакувала Кривий Ріг дронами - тоді спалахнули пожежі на територіях житлових будинків, закладів освіти та бізнесу, двоє людей постраждали.

А минулого місяця окупанти вдарили по торговому центру Кривого Рогу - тоді постраждали понад 50 людей, п'ятеро загинули.

Ще раніше, 15 серпня, ворог завдав ракетного удару по місту - тоді також спалахнула пожежа, у Кривому Розі зафіксували перебої зі світлом, були постраждалі.

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Кривий РігДніпропетровська областьВійна в Україні