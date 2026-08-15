РФ атакувала Кривий Ріг ракетами: у місті перебої зі світлом, пожежа та постраждалі

Росіяни у суботу вдень, 15 серпня, завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Внаслідок ворожої атаки у місті пожежа, перебої зі світлом та постраждали люди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжи та місцеві ЗМІ.

Що відомо про атаку

За даними Повітряних сил ЗСУ, приблизно з 14:37 Україна опинилася під ракетною атакою. Перші ворожі цілі були зафіксовані саме на Дніпропетровщині, а перед цим моніторингові канали писали, що росіяни підняли у небо щонайменше три борти Ту-22М3.

Однак варто додати, що Повітряні сили о 14:46 фіксували на Дніпропетровщині ще й баражуючий боєприпас "Бандероль".

Наслідки атаки

Приблизно о 15:16 Олександр Ганжа заявив, що росіяни завдали удар по Кривому Рогу.

"Виникла пожежа. Поранень дістав чоловік. Наслідки уточнюється", - написав він у Telegram.

Паралельно місцеві ЗМІ писали, що після атаки були перебої зі світлом і відповідно з електротранспортом. Пізніше низка медіа вказували, що рух вже поновили. Інформацію про поновлення світла підтвердив і голова Ради оборони міста Олександр Вілкул та уточнив, що у Кривому Розі вже двоє поранених.

"Ворог завдав удару по нашому місту. Двоє людей постраждали. Йде гасіння пожежі. Ситуацію з електрикою вже стабілізовано", - сказано у публікації.

Оновлено о 16:20

"На жаль, обидва поранені внаслідок російської атаки - важкі. Один чоловік 61 років - політравма, важкий, але стабільний. Другий чоловік - травматична ампутація ноги, вже в операційній, лікарі борються за його життя", - уточнив Вілкул.