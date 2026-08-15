ua en ru
Сб, 15 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

РФ атакувала Кривий Ріг ракетами: у місті перебої зі світлом, пожежа та постраждалі

16:00 15.08.2026 Сб
2 хв
Що відомо обстріл Кривого Рогу?
aimg Едуард Ткач
РФ атакувала Кривий Ріг ракетами: у місті перебої зі світлом, пожежа та постраждалі Фото: гасіння пожежі продовжується (facebook.com/DSNSKyiv)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Росіяни у суботу вдень, 15 серпня, завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Внаслідок ворожої атаки у місті пожежа, перебої зі світлом та постраждали люди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжи та місцеві ЗМІ.

Що відомо про атаку

За даними Повітряних сил ЗСУ, приблизно з 14:37 Україна опинилася під ракетною атакою. Перші ворожі цілі були зафіксовані саме на Дніпропетровщині, а перед цим моніторингові канали писали, що росіяни підняли у небо щонайменше три борти Ту-22М3.

Однак варто додати, що Повітряні сили о 14:46 фіксували на Дніпропетровщині ще й баражуючий боєприпас "Бандероль".

Наслідки атаки

Приблизно о 15:16 Олександр Ганжа заявив, що росіяни завдали удар по Кривому Рогу.

"Виникла пожежа. Поранень дістав чоловік. Наслідки уточнюється", - написав він у Telegram.

Паралельно місцеві ЗМІ писали, що після атаки були перебої зі світлом і відповідно з електротранспортом. Пізніше низка медіа вказували, що рух вже поновили. Інформацію про поновлення світла підтвердив і голова Ради оборони міста Олександр Вілкул та уточнив, що у Кривому Розі вже двоє поранених.

"Ворог завдав удару по нашому місту. Двоє людей постраждали. Йде гасіння пожежі. Ситуацію з електрикою вже стабілізовано", - сказано у публікації.

Оновлено о 16:20

"На жаль, обидва поранені внаслідок російської атаки - важкі. Один чоловік 61 років - політравма, важкий, але стабільний. Другий чоловік - травматична ампутація ноги, вже в операційній, лікарі борються за його життя", - уточнив Вілкул.

Інші обстріли Кривого Рогу

Нагадаємо, що вранці 26 липня росіяни атакували дроном єдиний гіпермаркет "Епіцентр" у Кривому Розі. У результаті удару виникла пожежа, вогонь охопив понад 16 квадратних метрів будівлі.

Також ми писали, що в ніч на 3 липня ворог завдав ракетного удару по Кривому Рогу. Окупанти влучили в сектор щільної міської забудови, внаслідок чого в житлових будинках виникли пожежі.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Кривий Ріг Війна в Україні
Новини
ЗСУ уразили одне з ключових підприємств "Роскосмосу" та аеродром "Саваслейка"
ЗСУ уразили одне з ключових підприємств "Роскосмосу" та аеродром "Саваслейка"
Аналітика
Коли далекобійні дрони зможуть відмовитись від бензину: інтерв'ю з CEO Motor-G
Костянтин Широкункореспондент РБК-Україна Коли далекобійні дрони зможуть відмовитись від бензину: інтерв'ю з CEO Motor-G