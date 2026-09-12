РФ ударила баллистикой по Кривому Рогу: погиб человек, есть раненные

Ночью 12 сентября российские войска нанесли баллистический удар по промышленному предприятию в Кривом Роге. В результате атаки погиб один человек, еще двое получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Александра Ганжу и руководителя Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула .
О баллистических ударах по Кривому Рогу первым сообщил Вилкул. "К отбою - внимательно. Еще пуски баллистики", - написал он, предупреждая горожан о продолжении угрозы.
Вскоре стало известно о последствиях - ракета попала по промышленному предприятию города.
В результате баллистической атаки погиб один человек, еще двое получили ранения.
Напомним, только двумя днями ранее, 10 сентября, Россия уже массированно атаковала Кривой Рог дронами - тогда вспыхнули пожары на территориях жилых домов, учебных заведений и бизнеса, два человека пострадали.
А в прошлом месяце кафиры ударили по торговому центру Кривого Рога - тогда пострадали более 50 человек, пятеро погибли.
Еще раньше, 15 августа, враг нанес ракетный удар по городу - тогда также вспыхнул пожар, в Кривом Роге зафиксировали перебои со светом, были пострадали.