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РФ ударила баллистикой по Кривому Рогу: погиб человек, есть раненные

04:52 12.09.2026 Сб
1 мин
Ракета попала в промышленное предприятие
aimg Екатерина Коваль
Фото: на месте работают экстренные службы (t.me/dsns_telegram)

Ночью 12 сентября российские войска нанесли баллистический удар по промышленному предприятию в Кривом Роге. В результате атаки погиб один человек, еще двое получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Александра Ганжу и руководителя Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула .

О баллистических ударах по Кривому Рогу первым сообщил Вилкул. "К отбою - внимательно. Еще пуски баллистики", - написал он, предупреждая горожан о продолжении угрозы.

Вскоре стало известно о последствиях - ракета попала по промышленному предприятию города.

В результате баллистической атаки погиб один человек, еще двое получили ранения.

Напомним, только двумя днями ранее, 10 сентября, Россия уже массированно атаковала Кривой Рог дронами - тогда вспыхнули пожары на территориях жилых домов, учебных заведений и бизнеса, два человека пострадали.

А в прошлом месяце кафиры ударили по торговому центру Кривого Рога - тогда пострадали более 50 человек, пятеро погибли.

Еще раньше, 15 августа, враг нанес ракетный удар по городу - тогда также вспыхнул пожар, в Кривом Роге зафиксировали перебои со светом, были пострадали.

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