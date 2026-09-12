РФ ударила баллистикой по Кривому Рогу: погиб человек, есть раненные

Напомним, только двумя днями ранее, 10 сентября, Россия уже массированно атаковала Кривой Рог дронами - тогда вспыхнули пожары на территориях жилых домов, учебных заведений и бизнеса, два человека пострадали.

А в прошлом месяце кафиры ударили по торговому центру Кривого Рога - тогда пострадали более 50 человек, пятеро погибли.

Еще раньше, 15 августа, враг нанес ракетный удар по городу - тогда также вспыхнул пожар, в Кривом Роге зафиксировали перебои со светом, были пострадали.