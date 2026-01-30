РФ вдарила балістикою по американському підприємству на Харківщині

"Також тривають удари дронів по звичайній забудові в містах. Було застосування і балістичної ракети проти Харківщини – пошкоджено склади звичайного цивільного виробництва, і це американська компанія", - зазначив Зеленський.

За його словами, також у Запоріжжі "Шахеди" вдарили по одному з районів міста. Майже цілодобово тривають удари FPV-дронів по Херсону, по містах Дніпровщини, і найбільше по Нікополю. Складна ситуація в прикордонні Чернігівщини, Сумщини, Харківщини.

Що кажуть у ДСНС

Раніше рятувальники повідомили, що російські війська завдали ракетного удару по складській будівлі цивільного підприємства у передмісті Харкова: виникла масштабна пожежа площею понад 5000 кв.м.

Значних руйнувань зазнали будівельні конструкції. Попередньо, обійшлося без постраждалих. Понад 80 рятувальників та 20 одиниць техніки ДСНС боролись з наслідками ворожого удару.