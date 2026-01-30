RU

РФ ударила баллистикой по американскому предприятию на Харьковщине

Фото: РФ ударила баллистикой по американскому предприятию (t.me/dsns_telegram)
Автор: Константин Широкун

Россияне атаковали баллистической ракетой склады американского предприятия в Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

"Также продолжаются удары дронов по обычной застройке в городах. Было применение и баллистической ракеты против Харьковщины - повреждены склады обычного гражданского производства, и это американская компания", - отметил Зеленский.

По его словам, также в Запорожье "Шахеды" ударили по одному из районов города. Почти круглосуточно продолжаются удары FPV-дронов по Херсону, по городам Днепровщины, и больше всего по Никополю. Сложная ситуация в приграничье Черниговской, Сумской, Харьковской областей.

Что говорят в ГСЧС

Ранее спасатели сообщили, что российские войска нанесли ракетный удар по складскому зданию гражданского предприятия в пригороде Харькова: возник масштабный пожар площадью более 5000 кв.м.

Значительным разрушениям подверглись строительные конструкции. Предварительно, обошлось без пострадавших. Более 80 спасателей и 20 единиц техники ГСЧС боролись с последствиями вражеского удара.

 

Удары РФ по Харькову и области

Напомним, 27 января войска РФ ударили беспилотником по пассажирскому поезду сообщением "Чоп-Харьков-Барвенково" в Харьковской области. В результате вражеского удара есть погибшие и травмированные.

Также мы писали, что 26 января в результате вражеского обстрела объектов критической инфраструктуры на Харьковщине без электроснабжения остались несколько населенных пунктов, среди которых Чугуев. К тому же, два человека получили ранения.

