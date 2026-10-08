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РФ вдарила по багатоповерхівці в Києві: частину будинку зруйновано, серед постраждалих діти

00:42 08.10.2026 Чт
2 хв
aimg Юлія Маловічко
Фото: на місці НП працюють екстрені служби (ДСНС Києва)

У Києві росіяни влучили дроном у 12-поверхівку в Деснянському районі, в результаті чого четверо осіб постраждали, серед них є діти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДСНС України в Telegram.

Врятувати працівникам ДСНС вдалось 22 особи.

"Київ, унаслідок російського обстрілу постраждали 4 людини, ще 22 особи - врятовано", - повідомили в екстреній службі.

Зазначається, що дрон окупантів влучив у житлову дванадцятиповерхівку на рівні 10-го поверху. Вогонь поширився на верхні поверхи, також сталася часткова руйнація конструкцій.

"Рятувальникам вдалося врятувати 22 особи, зокрема 8 дітей. На жаль, 4 людини постраждали, серед яких двоє дітей. Їх передали медикам", - додали рятувальники та опублікували кадри з місця НП.

Відомо, що пожежу на площі 100 кв. м вже ліквідовано. Інформація щодо постраждалих в ніч на 8 жовтня уточнюється.

На місці влучання дрона працюють також інші відповідні служби.

Фото: рятувальники в Деснянському районі (ДСНС України)

Обстріл Києва ввечері 7 жовтня

Нагадаємо, ввечері 7 жовтня у столиці пролунала повітряна тривога. В результаті влучання безпілотника в житловий будинок Деснянського району спалахнула пожежа.

Виявилось, що загоряння сталось в 12-поверховому будинку, на рівні 10 поверху, про що повідомив мер Віталій Кличко.

Окрім цього, ввечері в середу ворог атакував Оболонський район Києва, унаслідок чого загинула одна людина, а ще п'ятеро отримали поранення.

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