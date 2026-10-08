РФ вдарила по багатоповерхівці в Києві: частину будинку зруйновано, серед постраждалих діти

Врятувати працівникам ДСНС вдалось 22 особи.

"Київ, унаслідок російського обстрілу постраждали 4 людини, ще 22 особи - врятовано", - повідомили в екстреній службі.

Зазначається, що дрон окупантів влучив у житлову дванадцятиповерхівку на рівні 10-го поверху. Вогонь поширився на верхні поверхи, також сталася часткова руйнація конструкцій.

"Рятувальникам вдалося врятувати 22 особи, зокрема 8 дітей. На жаль, 4 людини постраждали, серед яких двоє дітей. Їх передали медикам", - додали рятувальники та опублікували кадри з місця НП.

Відомо, що пожежу на площі 100 кв. м вже ліквідовано. Інформація щодо постраждалих в ніч на 8 жовтня уточнюється.

На місці влучання дрона працюють також інші відповідні служби.

Фото: рятувальники в Деснянському районі (ДСНС України)