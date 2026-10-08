РФ вдарила по багатоповерхівці в Києві: частину будинку зруйновано, серед постраждалих діти

У Києві росіяни влучили дроном у 12-поверхівку в Деснянському районі, в результаті чого четверо осіб постраждали, серед них є діти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДСНС України в Telegram.
Врятувати працівникам ДСНС вдалось 22 особи.
"Київ, унаслідок російського обстрілу постраждали 4 людини, ще 22 особи - врятовано", - повідомили в екстреній службі.
Зазначається, що дрон окупантів влучив у житлову дванадцятиповерхівку на рівні 10-го поверху. Вогонь поширився на верхні поверхи, також сталася часткова руйнація конструкцій.
"Рятувальникам вдалося врятувати 22 особи, зокрема 8 дітей. На жаль, 4 людини постраждали, серед яких двоє дітей. Їх передали медикам", - додали рятувальники та опублікували кадри з місця НП.
Відомо, що пожежу на площі 100 кв. м вже ліквідовано. Інформація щодо постраждалих в ніч на 8 жовтня уточнюється.
На місці влучання дрона працюють також інші відповідні служби.
Фото: рятувальники в Деснянському районі (ДСНС України)
Нагадаємо, ввечері 7 жовтня у столиці пролунала повітряна тривога. В результаті влучання безпілотника в житловий будинок Деснянського району спалахнула пожежа.
Виявилось, що загоряння сталось в 12-поверховому будинку, на рівні 10 поверху, про що повідомив мер Віталій Кличко.
Окрім цього, ввечері в середу ворог атакував Оболонський район Києва, унаслідок чого загинула одна людина, а ще п'ятеро отримали поранення.