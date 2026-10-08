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РФ ударила по многоэтажке в Киеве: часть дома разрушена, среди пострадавших дети

00:42 08.10.2026 Чт
2 мин
aimg Юлия Маловичко
Фото: на месте ЧП работают экстренные службы (ГСЧС Киева)

В Киеве россияне попали дроном в 12-этажку в Деснянском районе, в результате чего четыре человека пострадали, среди них есть дети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в Telegram.

Спасти работникам ГСЧС удалось 22 человека.

"Киев, в результате российского обстрела пострадали 4 человека, еще 22 человека - спасены", - сообщили в экстренной службе.

Отмечается, что дрон окупантов попал в жилую двенадцатиэтажку на уровне 10-го этажа. Огонь распространился на верхние этажи, также произошло частичное разрушение конструкций.

"Спасателям удалось спасти 22 человека, в том числе 8 детей. К сожалению, 4 человека пострадали, среди которых двое детей. Их передали медикам", - добавили спасатели и опубликовали кадры с места ЧП.

Пожар на площади 100 кв. м уже ликвидирован. Информация о пострадавших в ночь на 8 октября уточняется.

На месте попадания дрона работают и другие соответствующие службы.

Фото: ГСЧС в Деснянском районе (ГСЧС Украины)

Обстрел Киева вечером 7 октября

Напомним, вечером 7 октября в столице прозвучала воздушная тревога. В результате попадания беспилотника в жилой дом Деснянского района вспыхнул пожар.

Оказалось, что возгорание произошло в 12-этажном доме на уровне 10 этажа, о чем сообщил мэр Виталий Кличко.

Кроме этого, вечером в среду враг атаковал Оболонский район Киева, в результате чего погиб один человек, а еще пятеро получили ранения.

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