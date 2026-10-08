РФ ударила по многоэтажке в Киеве: часть дома разрушена, среди пострадавших дети

Спасти работникам ГСЧС удалось 22 человека.

"Киев, в результате российского обстрела пострадали 4 человека, еще 22 человека - спасены", - сообщили в экстренной службе.

Отмечается, что дрон окупантов попал в жилую двенадцатиэтажку на уровне 10-го этажа. Огонь распространился на верхние этажи, также произошло частичное разрушение конструкций.

"Спасателям удалось спасти 22 человека, в том числе 8 детей. К сожалению, 4 человека пострадали, среди которых двое детей. Их передали медикам", - добавили спасатели и опубликовали кадры с места ЧП.

Пожар на площади 100 кв. м уже ликвидирован. Информация о пострадавших в ночь на 8 октября уточняется.

На месте попадания дрона работают и другие соответствующие службы.

Фото: ГСЧС в Деснянском районе (ГСЧС Украины)