РФ ударила по многоэтажке в Киеве: часть дома разрушена, среди пострадавших дети
В Киеве россияне попали дроном в 12-этажку в Деснянском районе, в результате чего четыре человека пострадали, среди них есть дети.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в Telegram.
Спасти работникам ГСЧС удалось 22 человека.
"Киев, в результате российского обстрела пострадали 4 человека, еще 22 человека - спасены", - сообщили в экстренной службе.
Отмечается, что дрон окупантов попал в жилую двенадцатиэтажку на уровне 10-го этажа. Огонь распространился на верхние этажи, также произошло частичное разрушение конструкций.
"Спасателям удалось спасти 22 человека, в том числе 8 детей. К сожалению, 4 человека пострадали, среди которых двое детей. Их передали медикам", - добавили спасатели и опубликовали кадры с места ЧП.
Пожар на площади 100 кв. м уже ликвидирован. Информация о пострадавших в ночь на 8 октября уточняется.
На месте попадания дрона работают и другие соответствующие службы.
Фото: ГСЧС в Деснянском районе (ГСЧС Украины)
Обстрел Киева вечером 7 октября
Напомним, вечером 7 октября в столице прозвучала воздушная тревога. В результате попадания беспилотника в жилой дом Деснянского района вспыхнул пожар.
Оказалось, что возгорание произошло в 12-этажном доме на уровне 10 этажа, о чем сообщил мэр Виталий Кличко.
Кроме этого, вечером в среду враг атаковал Оболонский район Киева, в результате чего погиб один человек, а еще пятеро получили ранения.