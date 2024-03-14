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РФ вдарила по багатоповерхівці в Херсоні: квартира перетворилась на сміття (відео)

Фото: РФ вдарила по багатоповерхівці в Херсоні 14 березня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська знову обстріляли Херсон 14 березня. Один із снарядів потрапив до однієї з квартир, яка за секунду перетворилася на купу сміття.

Про це заявив голова Херсонської МВА Роман Мрочко, пише РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"Сьогодні вкотре "високоточна зброя" росіян влучила у житловий будинок у Херсоні. Поцілили прямісінько у квартиру", - розповів він.

Голова МВА розповів, що ворог з тимчасово окупованого лівого берега завдав удару по середмістю близько 10:30.

"За лічені секунди людська оселя перетворилась на купу будівельного сміття. На щастя, обійшлося без поранених", - розповів Мрочко.

Обстріли РФ житлових будинків в Україні

Останнім часом простежується нова терористична "тактика" російських окупантів під час обстрілів на території України - вони ціляться у житлові будинки.

Так, ввечері 12 березня та в ніч на 13 березня російські війська знову атакували Україну. Під ударом опинилися житлові будинки у Кривому Розі Дніпропетровської області та Сумах. У першому випадку вже відомо про 5 загиблих та більше 40 поранених.

У Сумах з-під завалів вдалося врятувати 10 людей, 8 людей постраждали, але є і три жертви. У Сумах оголосили траур за загиблими внаслідок атаки росіян 13 березня. На місці трагедії ще розбирають завали.

Крім того, 12 березня російські окупанти скинули авіабомбу на багатоповерхівку у Мирнограді Донецької області. Двоє людей загинули, ще 5 поранено.

 

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Херсон